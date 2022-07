LIVE OIanda-Italia basket 69-82, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: break azzurro a metà quarto, l’Olanda tenta il tutto per tutto! (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Blocco irregolare di Haarms, possesso Italia! -3’14” al termine della sfida, con gli Azzurri ancora avanti 74-85. STOPPATA DI TONUT SU FRANKE! CHE GIOCATA DIFENSIVA PER LA GUARDIA EX REYER VENEZIA! Time-out di coach Gianmarco Pozzecco, con ancora quattro minuti alla sirena finale! 74-85 Piazzato di Williams, i padroni di casa non mollano! 72-85 POLONARAAAA!! BOMBAAAAAAAAAAA 72-82 Bomba di Franke, -10 Olanda!! 69-82 Fontecchio dal pitturato, volano gli Azzurri! 69-80 Spissu dalla lunetta, +11 Italia! 69-79 Gancio-cielo di Haarms, -10 Olanda! 67-79 SCHIACCIATA DI POLONARA DOPO L’ASSIST DA SOTTO LE GAMBE DI SPISSU, SHOW-TIME Italia! Time-out di Maurizio Buscaglia, con ancora poco meno di sette minuti da giocare in quest’ultimo quarto. 67-77 MAGIA ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABlocco irregolare di Haarms, possesso! -3’14” al termine della sfida, con gli Azzurri ancora avanti 74-85. STOPPATA DI TONUT SU FRANKE! CHE GIOCATA DIFENSIVA PER LA GUARDIA EX REYER VENEZIA! Time-out di coach Gianmarco Pozzecco, con ancora quattro minuti alla sirena finale! 74-85 Piazzato di Williams, i padroni di casa non mollano! 72-85 POLONARAAAA!! BOMBAAAAAAAAAAA 72-82 Bomba di Franke, -10 Olanda!! 69-82 Fontecchio dal pitturato, volano gli Azzurri! 69-80 Spissu dalla lunetta, +11! 69-79 Gancio-cielo di Haarms, -10 Olanda! 67-79 SCHIACCIATA DI POLONARA DOPO L’ASSIST DA SOTTO LE GAMBE DI SPISSU, SHOW-TIME! Time-out di Maurizio Buscaglia, con ancora poco meno di sette minuti da giocare in quest’ultimo. 67-77 MAGIA ...

zazoomblog : LIVE OIanda-Italia basket 47-60 Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: punteggio basso nel terzo quarto molti err… - zazoomblog : LIVE OIanda-Italia basket 64-72 Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: padroni di casa a -8 gli Azzurri devono re… - zazoomblog : LIVE OIanda-Italia basket 47-60 Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: punteggio basso nel terzo quarto difese be… - zazoomblog : LIVE OIanda-Italia basket 24-32 Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: Fontecchio e compagni in gestione a +8 l’O… - infoitsport : LIVE OIanda-Italia basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri, non si può sbagliare! -