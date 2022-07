LIVE OIanda-Italia basket 64-72, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: padroni di casa a -8, gli Azzurri devono reagire! Ultimi 10? decisivi (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-77 MAGIA DI MARCO SPISSU DA TERRA PER LA SCHIACCIATA DI PAUL BILIGHA! PAZZESCA, SEMPLICEMENTE PAZZESCA. I padroni di casa hanno già commesso tre falli in quest’ultimo quarto (Azzurri a quota uno). 67-75 Edwards che segna saltando Biligha, subendo il fallo! L’Olanda ritorna sotto il -10, il pubblico prova a spingere la squadra di coach Buscaglia! Il numero 14 fallisce però il libero aggiuntivo. 65-75 Franke segna il libero assegnato per il tecnico. Fallo tecnico fischiato alla Panchina dell’Italia! Secondo gli arbitri Gianmarco Pozzecco è entrato in campo in maniera “esagerata”. 64-75 GIGI DATOMEEEEE!! BOMBA DEL CAPITANOOOOOO Iniziano gli Ultimi 10? di gioco al Topsportcentrum di Almere. Forza ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-77 MAGIA DI MARCO SPISSU DA TERRA PER LA SCHIACCIATA DI PAUL BILIGHA! PAZZESCA, SEMPLICEMENTE PAZZESCA. Idihanno già commesso tre falli in quest’ultimo quarto (a quota uno). 67-75 Edwards che segna saltando Biligha, subendo il fallo! L’Olanda ritorna sotto il -10, il pubblico prova a spingere la squadra di coach Buscaglia! Il numero 14 fallisce però il libero aggiuntivo. 65-75 Franke segna il libero assegnato per il tecnico. Fallo tecnico fischiato alla Panchina dell’! Secondo gli arbitri Gianmarco Pozzecco è entrato in campo in maniera “esagerata”. 64-75 GIGI DATOMEEEEE!! BOMBA DEL CAPITANOOOOOO Iniziano gli10? di gioco al Topsportcentrum di Almere. Forza ...

