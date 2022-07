LIVE OIanda-Italia basket 47-60, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: punteggio basso nel terzo quarto, molti errori da entrambe le parti! (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-72 SPISSUUUUU!!! BOMBAAAAAAAAA 61-69 Ververs col lay-up, -8 Olanda! 59-69 Ancora il centro dell’Olimpia Milano, che piazza altri due punti! 59-67 Edwards vola a rimbalzo e segna con la schiacciata! 57-67 Piazzato ben eseguito di Paul Biligha, nuovo vantaggio in doppia cifra degli Azzurri! 57-65 2/2 per Franke dalla lunetta, gli olandesi ritornano sotto la doppia cifra di svantaggio! Gianmarco Pozzecco capisce il momento e prova a fermare l’inerzia favorevole ai Paesi Bassi chiamando il minuto di sospensione. 55-65 Il numero 0 degli Orange si ritrova il pallone tra le mani a rimbalzo e segna col fallo chiudendo il gioco da tre punti, -10 per i padroni di casa! 52-65 Franke alza la parabola e segna, due punti per l’Olanda che ritorna a -13! 50-65 2/2 per Achille Polonara dalla lunetta, nuovo +15 per gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-72 SPISSUUUUU!!! BOMBAAAAAAAAA 61-69 Ververs col lay-up, -8 Olanda! 59-69 Ancora il centro dell’Olimpia Milano, che piazza altri due punti! 59-67 Edwards vola a rimbalzo e segna con la schiacciata! 57-67 Piazzato ben eseguito di Paul Biligha, nuovo vantaggio in doppia cifra degli Azzurri! 57-65 2/2 per Franke dalla lunetta, gli olandesi ritornano sotto la doppia cifra di svantaggio! Gianmarco Pozzecco capisce il momento e prova a fermare l’inerzia favorevole ai Paesi Bassi chiamando il minuto di sospensione. 55-65 Il numero 0 degli Orange si ritrova il pallone tra le mani a rimbalzo e segna col fallo chiudendo il gioco da tre punti, -10 per i padroni di casa! 52-65 Franke alza la parabola e segna, due punti per l’Olanda che ritorna a -13! 50-65 2/2 per Achille Polonara dalla lunetta, nuovo +15 per gli ...

zazoomblog : LIVE OIanda-Italia basket 24-32 Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: Fontecchio e compagni in gestione a +8 l’O… - infoitsport : LIVE OIanda-Italia basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri, non si può sbagliare! -