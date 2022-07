LIVE OIanda-Italia basket 17-22 | Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA | Azzurri avanti dopo 10? | gli Orange provano a rimanere a contatto

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATutto pronto per l’inizio del secondo quarto. Forzacosì! Termina qui il primo quarto: l’17-22 grazie agli 8 punti di un Simone Fontecchio scatenato. I padroni di casa però non mollano e rimangono acon gli. Fallo in attacco di De Jong, rimessacon meno di un minuto rimasto sul cronometro! 17-22 De Jong in penetrazione, -5 per l’Olanda che continua a crederci! 15-22 GIGIII DATOMEEEE!! TRIPLA DEL CAPITANO DI VITALE IMPORTANZA PER IL MOMENTO. 15-19 Bomba di Olaf Schaftenaar, i padroni di casa non mollano e rosicchiano qualche punto all’! Il CT azzurro chiama in campo Gigi Datome, che ritorna ad indossare la canotta ...