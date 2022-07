LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le staffette miste, diverse carte per l’Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare nel Nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2022! E’ una giornata molto importante per l’Italia del Nuoto che ha diverse frecce al proprio arco per rimpinguare il medagliere in piscina e anche quello generale con la possibilità di avvicinare ulteriormente la Turchia nel medagliere Le finali odierne offrono chance di successo per gli azzurri: si parte con i 50 rana donne, si prosegue con i 50 stile libero uomini, i 100 ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi Buonasera e benvenuti alladella quarta giornata di gare nelaidel! E’ una giornata molto importante perdelche hafrecce al proprio arco per rimpinguare il medagliere in piscina e anche quello generale con la possibilità di avvicinare ulteriormente la Turchia nel medagliere Le finali odierne offrono chance di successo per gli azzurri: si parte con i 50 rana donne, si prosegue con i 50 stile libero uomini, i 100 ...

