LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Angiolini e Franceschi: che bis d’oro! Bottazzo e Bianchi di bronzo! (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi 19.48: Una vittoria importantissima anche per il medagliere globale visto che regala all’Italia un oro che poteva finire alla Turchia. Franceschi, che era sotto nettamente ai 150 dopo la frazione di Gunes a rana, ha vinto in 2’12?19, seconda la turca Gunes in 2’12?26, terza la turca Ertan in 2’14?15 19.47: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO FranceschiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHE RIMONTA DELL’AZZURRA CHE E’ RIUSCITA A BATTERE LA TURCA GUNES PROPRIO AL TOCCO!!! GRANDE DOPPIETTA PER SARA Franceschi 19.45: Ai 100 Franceschi, Gunes, Juste 19.43: Queste le ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi 19.48: Una vittoria importantissima anche per il medagliere globale visto che regala all’Italia un oro che poteva finire alla Turchia., che era sotto nettamente ai 150 dopo la frazione di Gunes a rana, ha vinto in 2’12?19, seconda la turca Gunes in 2’12?26, terza la turca Ertan in 2’14?15 19.47: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHE RIMONTA DELL’AZZURRA CHE E’ RIUSCITA A BATTERE LA TURCA GUNES PROPRIO AL TOCCO!!! GRANDE DOPPIETTA PER SARA19.45: Ai 100, Gunes, Juste 19.43: Queste le ...

