LIVE Italia-Turchia 26-24 volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: le azzurre vincono un primo set tirato! (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:10 primo set veramente emozionante, il LIVEllo di gioco non è stato elevatissimo ma perchè l’adrenalina è veramente elevata ed entrambe le squadre hanno sbagliato molto. Partita estremamente equilibrata. 26-24 MUROOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! BOSIO DICE DI NO AD AKYALDIZ!!! primo set Italia! 25-24 Mani-out di D’Odorico! Altro set-point. 24-24 Annullato da Akyol. 24-23 ANDIAMOOOOOO! Cebecioglu attacca in rete. Set-poin Italia! 23-23 Fast di Squarcini, torniamo in corsa! 22-23 Attacco turco vincente, stiamo sprecando l’inverosimile. 22-22 Out l’attacco di D’Odorico, dal possibile +4 alla parità. Tutto da rifare. 22-21 Ace di Kilic. 22-20 Errore di Diop, che peccato. 22-19 ANDIAMOOOO! Perinelli passa in mezzo al muro e questa volta ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:10set veramente emozionante, illlo di gioco non è stato elevatissimo ma perchè l’adrenalina è veramente elevata ed entrambe le squadre hanno sbagliato molto. Partita estremamente equilibrata. 26-24 MUROOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! BOSIO DICE DI NO AD AKYALDIZ!!!set! 25-24 Mani-out di D’Odorico! Altro set-point. 24-24 Annullato da Akyol. 24-23 ANDIAMOOOOOO! Cebecioglu attacca in rete. Set-poin! 23-23 Fast di Squarcini, torniamo in corsa! 22-23 Attacco turco vincente, stiamo sprecando l’inverosimile. 22-22 Out l’attacco di D’Odorico, dal possibile +4 alla parità. Tutto da rifare. 22-21 Ace di Kilic. 22-20 Errore di Diop, che peccato. 22-19 ANDIAMOOOO! Perinelli passa in mezzo al muro e questa volta ci ...

