LIVE Italia-Turchia 2-1 volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: una decisione arbitrale dubbia riapre la partita! (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:20 Purtroppo il terzo set va alla Turchia, fa assai pensare quella scelta arbitrale fatta sul 18-20, se gli arbitri avessero assegnato (giustamente) il punto all’Italia si sarebbe andati sul 19-19 e la situazione sarebbe stata assai diversa. Adesso le azzurre dovranno essere brave a reagire immediatamente. 22-25 Muro di Yildirim su D’Odorico. Si va al quarto set. 22-24 Pipe vincente di Cebecioglu, ci sono due set-point per la Turchia. 22-23 FROSINIIIIII! Cambio di diagonale per l’Italia e ci pensa il nostro opposto a riportarci a -1! 21-23 Gran spallata di D’Odorico. 20-23 Passa con tanta fortuna l’attacco di Akyol. 20-22 MURONEEEEE! Squarcini dice di no a Cebecioglu! 19-22 Rientra Perinelli. 19-22 Muro di Kilic su ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:20 Purtroppo il terzo set va alla, fa assai pensare quella sceltafatta sul 18-20, se gli arbitri avessero assegnato (giustamente) il punto all’si sarebbe andati sul 19-19 e la situazione sarebbe stata assai diversa. Adesso le azzurre dovranno essere brave a reagire immediatamente. 22-25 Muro di Yildirim su D’Odorico. Si va al quarto set. 22-24 Pipe vincente di Cebecioglu, ci sono due set-point per la. 22-23 FROSINIIIIII! Cambio di diagonale per l’e ci pensa il nostro opposto a riportarci a -1! 21-23 Gran spallata di D’Odorico. 20-23 Passa con tanta fortuna l’attacco di Akyol. 20-22 MURONEEEEE! Squarcini dice di no a Cebecioglu! 19-22 Rientra Perinelli. 19-22 Muro di Kilic su ...

