LIVE Italia-Francia calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: gli azzurri vogliono tornare sul trono del Mare Nostrum dopo 25 anni! (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia calcio, Giochi del Mediterraneo 2022, si punta alla medaglia d’oro. Gli azzurrini battuto agilmente il Marocco in semifinale con un Raimondo straordinario, tocca ora in finale per la medaglia d’oro contro la Francia. L’Italia, conta già quattro medaglie d’oro conquistate nel 1959, 1963, 1967 e 1997. Si punta alla quinta firma in questo torneo. Convocati Italia U18: Portieri: Davide Mastrantonio (Roma), Nicola Bagnolini (Bologna); Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Gabriele Indragoli ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale didel, si punta alla medaglia d’oro. Glini battuto agilmente il Marocco in semifinale con un Raimondo straordinario, tocca ora in finale per la medaglia d’oro contro la. L’, conta già quattro medaglie d’oro conquistate nel 1959, 1963, 1967 e 1997. Si punta alla quinta firma in questo torneo. ConvocatiU18: Portieri: Davide Mastrantonio (Roma), Nicola Bagnolini (Bologna); Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Gabriele Indragoli ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le staffette miste diverse carte per l’Italia -… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroBori LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le s… - Emergenza24 : [04.07-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - mandyinzland : Se ci fosse una data in italia sarebbe solo a milano vero? — Who knows.?? -