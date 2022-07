LIVE Italia-Francia 0-1 calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Pirringuel sblocca la partita (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80? Rasoiata di D’Amico che non trova la porta. 78? Raimondo non riesce a stoppare dentro l’area di rigore. 76? Dentro Mancini, fuori Accornero nell’Italia. 74? Accornero per Raimondo che di testa non trova la porta. 72? Colpo di testa di D’Andrea che finisce sulle mani di Zadi. 70? Lo stadio spinge l’Italia al recupero. 68? Gol della Francia, errore difensivo che porta al tiro di Bolumbu Sombo, sulla respinta del portiere insacca Pirringuel, Italia-Francia 0-1. 66? Italia che pressa, vuole arrivare al vantaggio. 64? Accornero di punizione manda alto sopra la traversa. 62? Dentro Belahyane, fuori Ikia Dimi nella Francia. 60? Italia che prova a salire con il ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Rasoiata di D’Amico che non trova la porta. 78? Raimondo non riesce a stoppare dentro l’area di rigore. 76? Dentro Mancini, fuori Accornero nell’. 74? Accornero per Raimondo che di testa non trova la porta. 72? Colpo di testa di D’Andrea che finisce sulle mani di Zadi. 70? Lo stadio spinge l’al recupero. 68? Gol della, errore difensivo che porta al tiro di Bolumbu Sombo, sulla respinta del portiere insacca0-1. 66?che pressa, vuole arrivare al vantaggio. 64? Accornero di punizione manda alto sopra la traversa. 62? Dentro Belahyane, fuori Ikia Dimi nella. 60?che prova a salire con il ...

