LIVE Italia-Francia 0-1 calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Pirringuel regala la medaglia d’oro alla nazionale francese (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE. 23.40 Italia oltremodo sfortunata, due traverse, un palo. Un grave errore difensivo Italiano regala in pratica la medaglia d’oro alla nazionale francese. Ottima prova comunque della nazionale Italiana che va a prendersi la medaglia d’argento. 94? Finisce qui, Italia-Francia 0-1. La Francia vince la medaglia d’oro. 92? D’Amico al volo con il destro manda fuori. 90? Dentro Palella e Bozzolan nell’Italia. 88? Italia che none merita ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo. 23.40oltremodo sfortunata, due traverse, un palo. Un grave errore difensivonoin pratica la. Ottima prova comunque dellana che va a prendersi lad’argento. 94? Finisce qui,0-1. Lavince la. 92? D’Amico al volo con il destro manda fuori. 90? Dentro Palella e Bozzolan nell’. 88?che none merita ...

