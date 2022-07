LIVE Italia-Francia 0-0 calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: traversa di Accornero! (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Contropiede della Francia che però non sortisce effetti. 52? traversa di Accornero, destro secco. 50? Tiro cross di D’Andrea che non trova nessuno. 48? Francia pericolosa con un calcio d’angolo. 46? Inizia la ripresa! 22.35 Match estremamente equilibrato, molte azioni dell’Italia ma anche la Francia è sempre pericolosa, serve cinismo sotto porta. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Italia-Francia 0-0. 43? Non dovrebbe esserci recupero. 41? Grande discesa di Kumi che però non trova compagni in area di rigore. 39? Italia che propone un grande pressing a centrocampo. 37? Tiro di Raimondo che finisce sulle mani di Zadi. 35? Messoussa ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Contropiede dellache però non sortisce effetti. 52?di Accornero, destro secco. 50? Tiro cross di D’Andrea che non trova nessuno. 48?pericolosa con und’angolo. 46? Inizia la ripresa! 22.35 Match estremamente equilibrato, molte azioni dell’ma anche laè sempre pericolosa, serve cinismo sotto porta. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,0-0. 43? Non dovrebbe esserci recupero. 41? Grande discesa di Kumi che però non trova compagni in area di rigore. 39?che propone un grande pressing a centrocampo. 37? Tiro di Raimondo che finisce sulle mani di Zadi. 35? Messoussa ...

