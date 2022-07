LIVE Italia-Francia 0-0 calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tentativo di Accornero (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Tiro altissimo da parte di Bouanani. 21? Italia veramente ben messa in campo. 19? Pressing alto dell’Italia. 17? Italia che con i lanci lunghi prova a trovare Raimondo. 15? Italia che prova ad approfittare degli spazi in contropiede. 13? Accornero prova il sinistro, respinge la difesa francese. 11? Francia che guadagna metri in fase offensiva. 9? Francia che prova ad alzare il ritmi della partita. 7? Sinistro violento di D’Andrea che chiama al miracolo Zadi. 5? Angolo di D’Andrea che non trova compagni. 3? Praticamente tutto lo stadio tifa Italia, fischi per la Francia. 1? Inizia la partita! 21.40 Inni nazionali in corso. 21.35 Partita che sarà molto ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Tiro altissimo da parte di Bouanani. 21?veramente ben messa in campo. 19? Pressing alto dell’. 17?che con i lanci lunghi prova a trovare Raimondo. 15?che prova ad approfittare degli spazi in contropiede. 13?prova il sinistro, respinge la difesa francese. 11?che guadagna metri in fase offensiva. 9?che prova ad alzare il ritmi della partita. 7? Sinistro violento di D’Andrea che chiama al miracolo Zadi. 5? Angolo di D’Andrea che non trova compagni. 3? Praticamente tutto lo stadio tifa, fischi per la. 1? Inizia la partita! 21.40 Inni nazionali in corso. 21.35 Partita che sarà molto ...

