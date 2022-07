LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Ceratizit scatenata, allunga Brausse mentre si avvicina la prima salita (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Già 20” di vantaggio per la tedesca. 12.50 Ceratizit scatenata! Dopo il tentativo di Teutenberg e l’allungo di Vieceli, prova ad attaccare in solitaria anche Franziska Brausse! 12.47 Mancano poco più di 10 km all’attacco della salita di Bertinoro. Classificata come GPM di 3a categoria, misura 4 km e ha una pendenza media del 4,5%. 12.44 Al km 22 il gruppo è dunque tornato compatto. Velocità altissima in questa prima parte di tappa. 12.43 Accelerazione in gruppo, riassorbita Lara Vieceli. 12.40 Sale a 20” ora il vantaggio di Vieceli. 12.38 Superati i primi 20 km, ne mancano 100 al traguardo. 12.35 La portacolori della Ceratizit ha preso un margine di 15” sul gruppo. 12.32 Un’atleta ora è ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 Già 20” di vantaggio per la tedesca. 12.50! Dopo il tentativo di Teutenberg e l’allungo di Vieceli, prova ad attaccare in solitaria anche Franziska! 12.47 Mancano poco più di 10 km all’attacco delladi Bertinoro. Classificata come GPM di 3a categoria, misura 4 km e ha una pendenza media del 4,5%. 12.44 Al km 22 il gruppo è dunque tornato compatto. Velocità altissima in questaparte di. 12.43 Accelerazione in gruppo, riassorbita Lara Vieceli. 12.40 Sale a 20” ora il vantaggio di Vieceli. 12.38 Superati i primi 20 km, ne mancano 100 al traguardo. 12.35 La portacolori dellaha preso un margine di 15” sul gruppo. 12.32 Un’atleta ora è ...

