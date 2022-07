LIVE Giro d’Italia Donne 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | Cavalli | Cavalli | van Vleuten | Faulkner e Mavi Garcia se ne vanno! In difficoltà la Maglia Rossa

(Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Questo l’ordine di transito sul Colle del Barbotto:, van. 14.10 Scollinamento al Colle del Barbotto: rimangono in 3. Sono:, van. 14.08 Le quattro hanno 25? di vantaggio sul resto della compagnia. 14.05 Se ne vanno in 4:, van! 14.02 Cresce rapidamente il distacco di Elisa Balsamo dalla testa della corsa: da 15 siamo passati a 30?. 13.59 Elisa Balsamo, la, si stacca dalla testa del gruppo! Ora è ...

ILENIALazzaro : Ore 14 live su Eurosport 1 e Discovery + con la quarta tappa del Giro donne! Il Barbotto e tanto caldo attendono le… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Ceratizit scatenata allunga Brausse mentre si avvicina la p… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tanti scatti ma il gruppo resta compatto - #d’Italia… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si riparte dalla Romagna ????????? ?? H 14:00 - Cesena > Cesena (120.9 km) ?? Tutte le tapp… - medris_ : RT @mirivedointe: giro giro tondo live, tutta un’altra cosa?? -

13.00 Prima dell'attacco della salita si passerà sul traguardo volante di Bertinoro. 12.58 Brausse, già leader della classifica delle scalatrici, essendo passata in testa sull'unico GPM finora ...