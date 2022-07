LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte con scherma, volley e nuoto! E’ volata Italia-Turchia nel medagliere (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ItaliaNI IN GARA volata Italia-Turchia PER IL medagliere: LE GARE DECISIVE 9.24: Nel nuoto si inizierà alle 11 con le batterie dei 50 M Rana D con Lisa Angiolini e Anita Bottazzo 9.20: Nella scherma in mattinata sarà la volta della spada maschile con Giacomo Paolini, Valerio Cuomo e Matteo Tagliariol impegnati nei gironi di qualificazione e, si spera, nei turni ad eliminazione DIRETTA. nel pomeriggio entrano in scena le ragazze della spada: Nicol Foietta, Roberta Marzani, Giulia Rizzi 9.17: La mattinata di gare prevede le eliminatorie della ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI ENI IN GARAPER IL: LE GARE DECISIVE 9.24: Nel nuoto si inizierà alle 11 con le batterie dei 50 M Rana D con Lisa Angiolini e Anita Bottazzo 9.20: Nellain mattinata sarà la volta della spada maschile con Giacomo Paolini, Valerio Cuomo e Matteo Tagliariol impegnati nei gironi di qualificazione e, si spera, nei turni ad eliminazione. nel pomeriggio entrano in scena le ragazze della spada: Nicol Foietta, Roberta Marzani, Giulia Rizzi 9.17: La mattinata di gare prevede le eliminatorie della ...

Pubblicità

LucyHeart0404 : RT @nintendo_hall: [??#giveaway] Una domenica rilassante con giochi che non sono #dbd - #FallGuys - LucyHeart0404 : RT @nintendo_hall: [??#giveaway] Una domenica rilassante con giochi che non sono #dbd - #FallGuys - LucyHeart0404 : RT @nintendo_hall: [#giveaway]Domenica rilassante con giochi che non sono #dbd #FallGuys - Nami_444_ : RT @nintendo_hall: [??#giveaway] Una domenica rilassante con giochi che non sono #dbd - #FallGuys - Nami_444_ : RT @nintendo_hall: [#giveaway]Domenica rilassante con giochi che non sono #dbd #FallGuys -