LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: piovono ori, Turchia sorpassata! (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-Turchia PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 19.58 NUOTO – ORO!!!! Claudio Antonino Faraci trionfa nei 200 farfalla uomini! Sorpasso sulla Turchia nel medagliere! 19.51 NUOTO – ORO!!!! Sara Franceschi domina nei 200 misti donne! 19.48 VOLLEY – OROOOOO!!!!!!! L'Italia vince per 3 set a 1 sulla Turchia! Quarta frazione conclusa sul 25-22!!!!! 19.46 VOLLEY – Nel quarto set l'Italia, in vantaggio 2 set a 1 sulla Turchia, conduce sul 23-21. 19.43 VOLLEY – Nel quarto set l'Italia, in vantaggio 2 set a 1 sulla Turchia, conduce sul 20-19. 19.39 SCHERMA – ORO ED ARGENTO NELLA SPADA

