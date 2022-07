LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro certo nella spada femminile! Volley femminile avanti 2-0 sulla Turchia (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-Turchia PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 18:53 SCHERMA – Sale la tensione a Orano! Sta per cominciare la Finale tra Cuomo e l’egiziano Elyased 18:51 Volley – la Turchia usa tutte le forze a disposizione per arginare l’Italia al momento 5-5 in questo terzo set 18:47 SCHERMA- Adesso lo possiamo dire. SARA’ ORO certo nella spada femminile! Foietta ha superate la francese e affronterà la compagna di squadra Rizzi in Finale! 18:44 SCHERMA – Foietta conduce per 9-7 al termine della seconda ripresa 18:42 SCHERMA – Foietta avanvti 7-3 ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 18:53 SCHERMA – Sale la tensione a Orano! Sta per cominciare la Finale tra Cuomo e l’egiziano Elyased 18:51– lausa tutte le forze a disposizione per arginare l’Italia al momento 5-5 in questo terzo set 18:47 SCHERMA- Adesso lo possiamo dire. SARA’ OROFoietta ha superate la francese e affronterà la compagna di squadra Rizzi in Finale! 18:44 SCHERMA – Foietta conduce per 9-7 al termine della seconda ripresa 18:42 SCHERMA – Foietta avanvti 7-3 ...

