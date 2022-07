LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Gaspa e Foti subito fuori nel Taekwondo. Bene gli azzurri del nuoto e della spada (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 12.06: nuoto – Nella 4×100 mista maschile Italia con Restivo, Fusco, Stefanì e Megli è seconda nella prima batteria alle spalle della Francia con 3’43?34 contro il 3’41?50 12.03: SCHERMA – Le notizie sono frammentarie sui gironi preliminari ma abbiamo già la composizione del tabellone degli ottavi della spada maschile. Tagliariol se la vedrà con il marocchino El Haouari, Cuomo affronterà il cipriota Taliotis, mentre Paolini affronterà il marocchino Elkord 12.00: SOLLEVAMENTIO PESI – E’ l’egiziano Ali a togliere il podio all’azzurro Ficco sollevando 168 ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 12.06:– Nella 4×100 mista maschile Italia con Restivo, Fusco, Stefanì e Megli è seconda nella prima batteria alle spalleFrancia con 3’43?34 contro il 3’41?50 12.03: SCHERMA – Le notizie sono frammentarie sui gironi preliminari ma abbiamo già la composizione del tabellone degli ottavimaschile. Tagliariol se la vedrà con il marocchino El Haouari, Cuomo affronterà il cipriota Taliotis, mentre Paolini affronterà il marocchino Elkord 12.00: SOLLEVAMENTIO PESI – E’ l’egiziano Ali a togliere il podio all’azzurro Ficco sollevando 168 ...

Pubblicità

usatoscherma : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - SECONDA GIORNATA DEDICATA ALLE GARE DI SPADA / LINK RISUTATI LIVE E VIDEO https://t.… - Federscherma : GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - SECONDA GIORNATA DEDICATA ALLE GARE DI SPADA / LINK RISUTATI LIVE E VIDEO… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte con scherma, volley e nuoto! E' volata Italia-Turchia nel me… - LucyHeart0404 : RT @nintendo_hall: [??#giveaway] Una domenica rilassante con giochi che non sono #dbd - #FallGuys - LucyHeart0404 : RT @nintendo_hall: [??#giveaway] Una domenica rilassante con giochi che non sono #dbd - #FallGuys -