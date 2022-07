LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Ficco bronzo nel sollevamento pesi! Tagliariol semifinalista nella spada, ora Italia-Francia volley (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ItaliaNI IN GARA VOLATA Italia-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 14.22: PALLAVOLO – Scappa la Francia, Gueye implacabile per vie centrali, 21-23. 14.21: PALLAVOLO – Italia ripresa e superata sul 20-21, fasi incertissime adesso. 14.19: PALLAVOLO – MURO Italia! E ci prendiamo il minibreak di vantaggio, 20-18! 14.17: PALLAVOLO – Murato Di Martino, Italia raggiunta sul 17-17. 14.14: PALLAVOLO – Spara fuori l’attacco dal lato sinistro Basic ed è 15-14 Italia, che diventa poi 16-14 con un punto bellissimo chiuso da Recine! Time out Francia. 14.12: PALLAVOLO ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI ENI IN GARA VOLATA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 14.22: PALLAVOLO – Scappa la, Gueye implacabile per vie centrali, 21-23. 14.21: PALLAVOLO –ripresa e superata sul 20-21, fasi incertissime adesso. 14.19: PALLAVOLO – MURO! E ci prendiamo il minibreak di vantaggio, 20-18! 14.17: PALLAVOLO – Murato Di Martino,raggiunta sul 17-17. 14.14: PALLAVOLO – Spara fuori l’attacco dal lato sinistro Basic ed è 15-14, che diventa poi 16-14 con un punto bellissimo chiuso da Recine! Time out. 14.12: PALLAVOLO ...

Pubblicità

MarcoDeiana4 : ???#Roma, conferenza stampa #Matic LIVE: 'Quando giochi per il #ManchesterUnited hai diverse offerte, ma volevo la R… - Federscherma : GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - CUOMO, PAOLINI E TAGLIARIOL IN SEMIFINALE - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Gaspa e Foti subito fuori nel Taekwondo. Bene gli azzurri del nuoto e… - usatoscherma : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - SECONDA GIORNATA DEDICATA ALLE GARE DI SPADA / LINK RISUTATI LIVE E VIDEO https://t.… - Federscherma : GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - SECONDA GIORNATA DEDICATA ALLE GARE DI SPADA / LINK RISUTATI LIVE E VIDEO… -