LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: DIRETTA: bronzo azzurro nel volley maschile: 3-1 alla Francia! Tre spadisti in semifinale, tre spadiste nei quarti (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 16.23 SCHERMA – Rizzi supera Gueham 15-0 e dunque è la terza azzurra nei quarti della spada 16.12: SCHERMA – Marzani nei quarti di finale affronterà il serbo Grijak, Foetta se la vedrà con la spagnola Fernandez Calleja, Rizzi affronta Gueham negli ottavi di finale: la vincente se la vedrà con la francese Vitalis 16.06: SCHERMA – Nel girone Marzani ha battuto 4-2, 4-3 la francese Vanryssel, 5-4 la turca Erturk, 5-1 la macedone Damjanoska, 16.02: SCHERMA – Nel girone Rizzi ha battuto 5-3 l’algerina Malek, 5-1 la marocchina Mami, 5-3 la serba Grijak, 5-3 la francese Vitalis ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 16.23 SCHERMA – Rizzi supera Gueham 15-0 e dunque è la terza azzurra neidella spada 16.12: SCHERMA – Marzani neidi finale affronterà il serbo Grijak, Foetta se la vedrà con la spagnola Fernandez Calleja, Rizzi affronta Gueham negli ottavi di finale: la vincente se la vedrà con la francese Vitalis 16.06: SCHERMA – Nel girone Marzani ha battuto 4-2, 4-3 la francese Vanryssel, 5-4 la turca Erturk, 5-1 la macedone Damjanoska, 16.02: SCHERMA – Nel girone Rizzi ha battuto 5-3 l’algerina Malek, 5-1 la marocchina Mami, 5-3 la serba Grijak, 5-3 la francese Vitalis ...

