LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Cristiano Giuseppe Ficco è bronzo nel sollevamento pesi! Ok azzurri di nuoto e spada (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 12.33: PALLAVOLO – Serbia-Spagna 2-2 (12-9) 12.30: PALLAMANO – Spagna-Portogallo 12-13 nel femminile al momento. 12.27: PALLAVOLO – Serbia-Spagna 2-2 (10-5) 12.23: sollevamento PESI – Iniziata la gara di slancio, tra i protagonisti ancora l’azzurro Cristiano Giuseppe Ficco 12.22: PALLAMANO – E’ in corso la semifinale del torneo femminile: Portogallo-Spagna 13-12 12.19 TAEKWONDO – Ancora una sconfitta, stavolta nettissima, per gli azzurri, tutti fuori finora al primo turno. Samuele Baliva esce di scena al primo turno della categoria 80 kg ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 12.33: PALLAVOLO – Serbia-Spagna 2-2 (12-9) 12.30: PALLAMANO – Spagna-Portogallo 12-13 nel femminile al momento. 12.27: PALLAVOLO – Serbia-Spagna 2-2 (10-5) 12.23:PESI – Iniziata la gara di slancio, tra i protagonisti ancora l’azzurro12.22: PALLAMANO – E’ in corso la semifinale del torneo femminile: Portogallo-Spagna 13-12 12.19 TAEKWONDO – Ancora una sconfitta, stavolta nettissima, per gli, tutti fuori finora al primo turno. Samuele Baliva esce di scena al primo turno della categoria 80 kg ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Gaspa e Foti subito fuori nel Taekwondo. Bene gli azzurri del nuoto e… - usatoscherma : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - SECONDA GIORNATA DEDICATA ALLE GARE DI SPADA / LINK RISUTATI LIVE E VIDEO https://t.… - Federscherma : GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - SECONDA GIORNATA DEDICATA ALLE GARE DI SPADA / LINK RISUTATI LIVE E VIDEO… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si parte con scherma, volley e nuoto! E' volata Italia-Turchia nel me… - LucyHeart0404 : RT @nintendo_hall: [??#giveaway] Una domenica rilassante con giochi che non sono #dbd - #FallGuys -