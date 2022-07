LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Cristiano Giuseppe Ficco bronzo nel sollevamento pesi! Spadisti ai quarti, bene il nuoto, taekwondo out (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 13.32: PALLAVOLO – Ricordiamo anche tra mezz’ora la finale per il bronzo maschile Italia-Francia. 13.29: SCHERMA – Tra pochissimo tutti e tre i quarti di finale di Tagliariol, Cuomo e Paolini. I loro avversari sono rispettivamente il francese Allegre e gli egiziani Yasseen ed Elsokkary. 13.26: sollevamento PESI – Rimane dunque quarto Cristiano Giuseppe Ficco, che però ha fatto già molto del suo con il terzo posto di poche decine di minuti fa nello strappo. 13.24: sollevamento PESI – Maestoso Aymen Bacha, ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 13.32: PALLAVOLO – Ricordiamo anche tra mezz’ora la finale per ilmaschile Italia-Francia. 13.29: SCHERMA – Tra pochissimo tutti e tre idi finale di Tagliariol, Cuomo e Paolini. I loro avversari sono rispettivamente il francese Allegre e gli egiziani Yasseen ed Elsokkary. 13.26:PESI – Rimane dunque quarto, che però ha fatto già molto del suo con il terzo posto di poche decine di minuti fa nello strappo. 13.24:PESI – Maestoso Aymen Bacha, ...

