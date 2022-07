LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Cristiano Giuseppe Ficco bronzo nel sollevamento pesi e ci sta riprovando! Avanzano gli spadisti, bene nel nuoto (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 13.23: sollevamento pesi – Rischia di farsi molto male il francese Romain Imadouchene, che non solleva i 209 kg che voleva e che rischia pure di farsi volare tutto addosso. Adesso tra Ficco e un altro bronzo c’è solo Aymen Bacha, e il tunisino vuole i 210. 13.21: sollevamento pesi – Niente da fare per l’algerino Touairi ai 209. Resta fuori dal podio, al momento Ficco rimane terzo. Touairi viene salutato con giubilo dal pubblico presente. 13.20: sollevamento pesi – E ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 13.23:– Rischia di farsi molto male il francese Romain Imadouchene, che non solleva i 209 kg che voleva e che rischia pure di farsi volare tutto addosso. Adesso trae un altroc’è solo Aymen Bacha, e il tunisino vuole i 210. 13.21:– Niente da fare per l’algerino Touairi ai 209. Resta fuori dal podio, al momentorimane terzo. Touairi viene salutato con giubilo dal pubblico presente. 13.20:– E ...

