LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: bronzo azzurro nel volley maschile: 3-1 alla Francia! Volley femminile avanti 2-0 sulla Turchia (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-Turchia PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 18:42 SCHERMA Foietta avanvti 7-3 sulla francese! L’azzurra sta conducendo una grande gara 18:41 Volley – sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì 2-0 ITALIA DOPO IL SECONDO SET per 20-25! CORAGGIO RAGAZZE, facciamo il tris e prendiamoci l’oro 18:35 SCHERMA – Cominciata la semifinale tra Foietta e la francese Vanryssel. In caso di vittoria l’Italia avrebbe la certezza dell’oro 18:34 Volley – Grande allungo dell’Italia in questo secondo set!!! Le azzurre conducono 21 a 13! Forza ragazze! 18:32 SCHERMA ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 18:42 SCHERMA Foietta avanvti 7-3francese! L’azzurra sta conducendo una grande gara 18:41– sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì 2-0 ITALIA DOPO IL SECONDO SET per 20-25! CORAGGIO RAGAZZE, facciamo il tris e prendiamoci l’oro 18:35 SCHERMA – Cominciata la semifinale tra Foietta e la francese Vanryssel. In caso di vittoria l’Italia avrebbe la certezza dell’oro 18:34– Grande allungo dell’Italia in questo secondo set!!! Le azzurre conducono 21 a 13! Forza ragazze! 18:32 SCHERMA ...

