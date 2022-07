LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: bronzo azzurro nel volley maschile: 3-1 alla Francia! Cominciata la finale femminile, invasione azzurra nelle semifinali di spada (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 17:49 volley LE AZZURRE ALZANO I GIRI E SI PORTANO IN VANTAGGIO! 12-11 sulla Turchia in questo primo set. 17:46 SCHERMA 9-8 Per Cuomo al termine della seconda frazione. Partita avvincente e molto combattuta quella tra due azzurri 17:46 volley – Le azzurre se la stanno a giocando a viso aperto contro le turche che conducono 10-9 al momento 17:41 volley – +2 Turchia adesso. Parziale di 8-6 in questo primo set. 17:40 SCHERMA – 4-3 Cuomo a 1:00 dal termine della prima frazione 17:39 volley – Ripresa delle azzurra che pareggiano i conti! ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 17:49LE AZZURRE ALZANO I GIRI E SI PORTANO IN VANTAGGIO! 12-11 sulla Turchia in questo primo set. 17:46 SCHERMA 9-8 Per Cuomo al termine della seconda frazione. Partita avvincente e molto combattuta quella tra due azzurri 17:46– Le azzurre se la stanno a giocando a viso aperto contro le turche che conducono 10-9 al momento 17:41– +2 Turchia adesso. Parziale di 8-6 in questo primo set. 17:40 SCHERMA – 4-3 Cuomo a 1:00 dal termine della prima frazione 17:39– Ripresa delleche pareggiano i conti! ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Italia-Turchia volley femminile Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Finale dalle 17.30! - #Italia-Turchi… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, lunedì 4 luglio 2022: l'Italia per l'oro ai Giochi del Mediterraneo - usatoscherma : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - CUOMO, PAOLINI E TAGLIARIOL IN SEMIFINALE - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: DIRETTA: tre spadisti in semifinale! Bronzo per Ficco ora le spadiste… - L0VEPOTl0N : listone di giochi principali da giocare (ce ne sono altri ma intanto questi sono già tanti eh) per gaslightarmi da… -