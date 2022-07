LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: bronzo azzurro nel volley maschile: 3-1 alla Francia! A breve la finale femminile (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 17:19 TAEKWONDO – Divertentissimo lo scontro tra la spagnola e la francese. L’iberica al momento è avanti 8-5 17:13 TEAKWONDO – Jelic vince l’incontro per 8-5. Adesso la sfida tra spagnola Cecilia Castro Burgos e la francese Magda Wiet Henin 17:05 volley – Tra meno di venticinque minuti al via la finale femminile tra Italia e Turchia. Una finalissima importante anche in chiave medagliere. 17:04 TAEKWONDO – la croata Jelic è al momento in vantaggio per 4-3 sull’egiziana. 17:01 TAKWONDO – Cominciato l’incontro tra Jelic e Shehataegyegy 16-52 TAEKWONDO – Non ci saranno ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA 4 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA VOLATA ITALIA-TURCHIA PER IL MEDAGLIERE: LE GARE DECISIVE 17:19 TAEKWONDO – Divertentissimo lo scontro tra la spagnola e la francese. L’iberica al momento è avanti 8-5 17:13 TEAKWONDO – Jelic vince l’incontro per 8-5. Adesso la sfida tra spagnola Cecilia Castro Burgos e la francese Magda Wiet Henin 17:05– Tra meno di venticinque minuti al via latra Italia e Turchia. Una finalissima importante anche in chiave medagliere. 17:04 TAEKWONDO – la croata Jelic è al momento in vantaggio per 4-3 sull’egiziana. 17:01 TAKWONDO – Cominciato l’incontro tra Jelic e Shehataegyegy 16-52 TAEKWONDO – Non ci saranno ...

