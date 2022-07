LIVE – Francia-Italia, finale Giochi del Mediterraneo 2022 (DIRETTA) (Di lunedì 4 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Francia-Italia, match valevole per la finale del torneo di calcio dei Giochi del Mediterraneo 2022. Gli azzurri della Nazionale Under 18 scendono in campo nella diciannovesima edizione della manifestazione che si svolge ad Orano, in Algeria. L’obiettivo sarà quello di provare a portare a casa il titolo. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di lunedì 4 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA Francia-Italia Ore 21:45 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Ladi, match valevole per ladel torneo di calcio deidel. Gli azzurri della Nazionale Under 18 scendono in campo nella diciannovesima edizione della manifestazione che si svolge ad Orano, in Algeria. L’obiettivo sarà quello di provare a portare a casa il titolo. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di lunedì 4 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO AGGIORNA LAOre 21:45 SportFace.

Pubblicità

infoitsport : LIVE Italia-Francia calcio, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: gli azzurri vogliono tornare sul trono del Mar… - SSportNetwork : #SaturdayFever #GiochidelMediterraneo #Volley #Italia sconfitta 1-3 dalla #Croazia in #semifinale. Si giocherà per… - Annecy_Live : RT @anafecig: ????? Partiti! Il Presidente @roccumb è in viaggio nella prima tappa della #Ride4Vape! Arrivo ad Annecy, in Francia, per i pri… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Dalla Francia: Tudor verso il Marsiglia. L’Atletico Madrid su Bernardeschi - La Gazzetta dello… - Calciodiretta24 : Under 18, Francia - Turchia: diretta live e risultato in tempo reale -