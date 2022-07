“L’Isola dei Famosi”, clamorosa confessione di Mercedesz Henger: è successo dopo la finale (Di lunedì 4 luglio 2022) dopo la fine de “L’Isola dei Famosi“, l’ex naufraga Mercedesz Henger, classificatasi al quarto posto nel reality show di Canale 5, si è lasciata andare ad una clamorosa confessione. Nessuno si sarebbe aspettato queste parole da parte della figlia di Eva Henger. dopo il reality show, infatti, sembra che la sua vita sia drasticamente cambiata. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…) “Isola dei Famosi 2022”, Edoardo Tavassi lascia Mercedesz Henger: ecco perché Mercedesz Henger quarta classificata de “L’Isola dei Famosi” Mercedesz ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022)la fine de “dei“, l’ex naufraga, classificatasi al quarto posto nel reality show di Canale 5, si è lasciata andare ad una. Nessuno si sarebbe aspettato queste parole da parte della figlia di Evail reality show, infatti, sembra che la sua vita sia drasticamente cambiata. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continuala foto…) “Isola dei2022”, Edoardo Tavassi lascia: ecco perchéquarta classificata de “dei...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - komba_vany : RT @AnnaP1953: @ligi_p Perché i giovani sono una generazione cresciuta a pane e grande fratello, pane e l'isola dei famosi, pane e bulli e… - Corry08101961 : RT @agambella: Fonti ucraine riferiscono che la bandiera ucraina è stata innalzata sull'isola dei serpenti. Atto simbolico importante per i… - giulianol : RT @agambella: Fonti ucraine riferiscono che la bandiera ucraina è stata innalzata sull'isola dei serpenti. Atto simbolico importante per i… - GiusCandela : Sarà l'anno dei vip (non di primo piano), pioggia di programmi con concorrenti noti: GfVip, Isola dei Famosi, La Ta… -