Lino Banfi, la toccante lettera alla moglie Lucia: “Ho chiesto a papa Francesco di esaudire il tuo ultimo desiderio, ma ha detto che non ha quel potere” (Di lunedì 4 luglio 2022) Lino Banfi e l’immenso amore per la moglie Lucia. L’attore pugliese non perde occasione per ribadire al mondo il profondo legame che li unisce orma da più di 70 anni e, da ultimo, ha scritto una lettera pubblicata sulle pagine del settimanale Intimità. Nella missiva, Banfi spiega di essersi rivolto a papa Francesco per chiedere la sua intercessione in quello che è l’ultimo desiderio della donna, malata ormai da tempo di Alzheimer: morire insieme così come hanno vissuto insieme tutta la vita, senza che nessuno dei due debba sopravvivere alla scomparsa dell’altro. “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)e l’immenso amore per la. L’attore pugliese non perde occasione per ribadire al mondo il profondo legame che li unisce orma da più di 70 anni e, da, ha scritto unapubblicata sulle pagine del settimanale Intimità. Nella missiva,spiega di essersi rivolto aper chiedere la sua intercessione inlo che è l’della donna, malata ormai da tempo di Alzheimer: morire insieme così come hanno vissuto insieme tutta la vita, senza che nessuno dei due debba sopravviverescomparsa dell’altro. “Hoal Santo Padrelo che mi haidi ...

Pubblicità

govi47 : @infoitcultura Il Papa fa il Papa…non è Dio e se Lino Banfi è davvero credente dovrebbe accettare la pena ed il suo… - rotre54 : #Binotto #Zaniolo #Romagnoli #jeru in pieno trend Non so, e un Lino Banfi, un Luca Sardella, una Tatangelo non ce… - leeknow_rt : RT @Andy_983: Perché c’era Lino Banfi sotto il podio?? - Andy_983 : Perché c’era Lino Banfi sotto il podio?? - DonRossiello : RT @DSottocultura: Lino banfi Stefania sandrelli PIOVUTO DAL Cielo Rai premium ora... @ Don Vito's Cats Bar Home -