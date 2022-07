Lino Banfi fa piangere tutti: "Ho detto a Papa Francesco l'ultimo desiderio di mia moglie prima di morire, mi ha risposto così" (Di lunedì 4 luglio 2022) Lino Banfi ha dimostrato in più occasioni di essere molto innamorato di sua moglie, che purtroppo vessa in cattive condizioni di salute. Il suo ultimo gesto è stato quello di scrivere una lettera al Papa cosicché potesse esaudire l'ultimo desiderio di sua moglie. Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, ha dimostrato non solo di essere un grande attore, ma di essere un marito perfetto. Nel corso di questi anni ha rallegrato grandi e bambini con i suoi ruoli per il grande e piccolo schermo, tanto da essere definito il nonno d'Italia. Lino Banfi ha avuto l'onore di ricevere una lettera da Papa Francesco che dopo aver saputo della malattia di sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 luglio 2022)ha dimostrato in più occasioni di essere molto innamorato di sua, che purtroppo vessa in cattive condizioni di salute. Il suogesto è stato quello di scrivere una lettera alcosicché potesse esaudire l'di sua, all'anagrafe Pasquale Zagaria, ha dimostrato non solo di essere un grande attore, ma di essere un marito perfetto. Nel corso di questi anni ha rallegrato grandi e bambini con i suoi ruoli per il grande e piccolo schermo, tanto da essere definito il nonno d'Italia.ha avuto l'onore di ricevere una lettera dache dopo aver saputo della malattia di sua ...

Pubblicità

ANTONINOPORTO : Ospite di Mara Venier, a “Domenica in” Banfi aveva detto: «Un po’ di tempo fa mia moglie mi ha chiesto: “E se un gi… - Corriere : Lino Banfi e la malattia della moglie: «Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme» - infoitcultura : Lino Banfi, la toccante lettera alla moglie Lucia: “Ho chiesto a papa Francesco di esaudire il tuo… - infoitcultura : Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia: «Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme» - CristinaLivetti : @rotre54 Cavoli, se dicessi che non conosco nessuno dei personaggi nominati? Ah no, Lino Banfi so chi sia... -