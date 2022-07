L’inferno di Mercedesz Henger | “Sto male | muoio dentro”

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l’Isola dei famosinon sta bene fisicamente, ecco cosa ha rivelato l’ex naufraga ai suoi tantissimi follower La 16esima edizione dell’Isola dei famosi si è conclusa da una settimana e nelle scorse oreha rivelato quali sono le sue condizioni di salute dopo la sua partecipazione al reality. Fino ad ora non aveva detto nulla in merito, ma ha capito di non poter più fingere.(Screenshot da Instagram)L’ex naufraga tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha fatto sapere che fisicamente non sta affatto bene. Per giorni non ha detto nulla ma autoconvincersi che sta bene non funziona ed è per questo che non vuole più fingere che vada tutto bene. Ai suoi affezionati follower...