L’incubo degli incendi: famiglie evacuate per le fiamme. Un minibus si schianta contro un palo, 4 bambini feriti (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma. Una giornata da incubo: le fiamme stritolano la Capitale e l’intera regione, provocando scompiglio e caos. Nei casi peggiori raggiungono le auto e gli appartamenti al piano terra, che devono essere di conseguenza evacuati dalle famiglie che vi abitano. Ma le fiamme non la smettono di divorare l’intero territorio e non si limitano alla Capitale: anche oggi, lunedì 4 luglio, il bollettino è devastante: gli incendi si sono verificati su più fronti e stanno tenendo, ancora in queste ore, impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento. Leggi anche: Roma, terrificante incendio al Parco del Pineto: bimbi salvati dai Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO) Ancora incendi a Roma nel pomeriggio Dopo il maxi incendio di Roma Nord, un ulteriore fronte di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma. Una giornata da incubo: lestritolano la Capitale e l’intera regione, provocando scompiglio e caos. Nei casi peggiori raggiungono le auto e gli appartamenti al piano terra, che devono essere di conseguenza evacuati dalleche vi abitano. Ma lenon la smettono di divorare l’intero territorio e non si limitano alla Capitale: anche oggi, lunedì 4 luglio, il bollettino è devastante: glisi sono verificati su più fronti e stanno tenendo, ancora in queste ore, impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento. Leggi anche: Roma, terrificanteo al Parco del Pineto: bimbi salvati dai Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO) Ancoraa Roma nel pomeriggio Dopo il maxio di Roma Nord, un ulteriore fronte di ...

Pubblicità

CorriereCitta : L’incubo degli incendi: famiglie evacuate per le fiamme. Un minibus si schianta contro un palo, 4 bambini feriti - matteom86113672 : @AStramezzi Stramezzi premier, e Frajese ministro della sanità al posto degli attuali 'figuri'. PER L'ITALIA SAREBB… - undabuda : @LaBombetta76 @mariasamsara01 @mericolleoni L'incubo siete voi. Perché non fate una bella parata contro il femminic… - CaterinaDeMedi3 : RT @mariadiscozia: è l unica speranza che abbiamo.... Che torni il #vero #presidente degli #USA e finisca l'#incubo di questa #guerra.. htt… - jordaoMinelo : RT @IlBuonFabio: L’incubo degli interisti è ancora a Milanello. -

Enna, emergenza incendi: il fuoco minaccia le case 1' DI LETTURA ENNA - Torna anche nel capoluogo di Enna l'incubo degli incendi. Dalle 15 è in corso un rogo che sta minacciando il cuore della città: le fiamme salgono dalle pendici interne della zona del Santuario di Papardura, minacciando la strada ... Wall Street chiusa per Independence Day, sentiment resta negativo Questi piccoli rimbalzi non possono però far dimenticare un primo semestre da incubo , con l'S&P 500 che ha messo a segno la peggior performance del periodo dal 1970. Il sentiment degli investitori ... L'Indro 1' DI LETTURA ENNA - Torna anche nel capoluogo di Ennaincendi. Dalle 15 è in corso un rogo che sta minacciando il cuore della città: le fiamme salgono dalle pendici interne della zona del Santuario di Papardura, minacciando la strada ...Questi piccoli rimbalzi non possono però far dimenticare un primo semestre da, con'S&P 500 che ha messo a segno la peggior performance del periodo dal 1970. Il sentimentinvestitori ... Sicurezza spaziale, l'incubo dei terrestri — L'Indro