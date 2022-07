L’Europa, il velo e Giorgia Meloni (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi, domenica 3 luglio 2022 sulla pagina social di Giorgia Meloni è apparso questo post: Riporto il testo per chi faticasse a leggerlo, nel post c’è un’immagine che pare tratta da un articolo di Libero, si tratta di una ragazza che indossa lo hijab sulla testa, ma non sul volto. Sotto il logo di Libero c’è quello che sembra un titolo: Ragazze state attente: L’Europa vi mette il velo Poi subito sotto: Per lo spot dell’anno della gioventù Bruxelles sceglie una modella musulmana. Un modo per normalizzare quello che è un simbolo di oppressione femminile. E ancora sotto il post di Giorgia Meloni: Per la campagna social dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, l’UE affida ad una donna con hijab il compito di stimolare il dibattito sui valori europei. Ma il velo islamico non ... Leggi su butac (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi, domenica 3 luglio 2022 sulla pagina social diè apparso questo post: Riporto il testo per chi faticasse a leggerlo, nel post c’è un’immagine che pare tratta da un articolo di Libero, si tratta di una ragazza che indossa lo hijab sulla testa, ma non sul volto. Sotto il logo di Libero c’è quello che sembra un titolo: Ragazze state attente:vi mette ilPoi subito sotto: Per lo spot dell’anno della gioventù Bruxelles sceglie una modella musulmana. Un modo per normalizzare quello che è un simbolo di oppressione femminile. E ancora sotto il post di: Per la campagna social dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, l’UE affida ad una donna con hijab il compito di stimolare il dibattito sui valori europei. Ma ilislamico non ...

