Letizia Ortiz cede il passo: ecco chi ha superato la Regina di Spagna (Di lunedì 4 luglio 2022) Letizia Ortiz è pronta a cedere lo scettro: chi la succederà, però, è qualcuno che conosciamo fin troppo bene (lei compresa)… Il mondo dei Reali è da sempre uno dei più osservati e chiacchierati e no, non parliamo soltanto dell’Inghilterra. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, anche la Famiglia Reale spagnola ha L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 4 luglio 2022)è pronta are lo scettro: chi la sucrà, però, è qualcuno che conosciamo fin troppo bene (lei compresa)… Il mondo dei Reali è da sempre uno dei più osservati e chiacchierati e no, non parliamo soltanto dell’Inghilterra. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, anche la Famiglia Reale spagnola ha L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

sconte73 : @Amarizona17 @ziidonald Quando si dice la classe non è acqua, gli europei non li batte nessuno, inglesi esclusi ovv… - infoitestero : Letizia Ortiz: le sue condizioni destano grande preoccupazione. Cosa sta succedendo alla sovrana di Spagna? - zazoomblog : Tendenze tagli capelli medi ringiovanenti estate 2022 il lob di Letizia Ortiz - #Tendenze #tagli #capelli - vogue_italia : I look sfoggiati di recente dalle due figlie adolescenti di Letizia Ortiz sembrano rivelare qualche (discreta) drit… -