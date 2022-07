Letizia di Spagna, New look per la cena di Gala: ma di nuovo non ha niente, il vestito è stato indossato in un’altra occasione (Di lunedì 4 luglio 2022) Letizia di Spagna è strepitosa per il la cena di Gala per il vertice Nato a Madrid e per l’occasione sfoggia un new look A Madrid è tempo di festeggiamenti e la sovrana Letizia di Spagna e il re Felipe hanno ospitato a palazzo i leader mondiali dei paesi che aderiscono alla Nato per discutere di temi quali l’invasione russa in Ucraina e la crisi alimentare ed energetica. Letizia di Spagna (Instagram)Per l’occasione, quindi, quale look ha sfoggiato la regina? Un outfit molto sobrio e al pari della sua portata: eleganza e classe non mancano mai. Ha indossato, infatti, un bel vestito di The 2nd Skin che aveva già nel suo guardaroba da diversi ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 4 luglio 2022)diè strepitosa per il ladiper il vertice Nato a Madrid e per l’sfoggia un newA Madrid è tempo di festeggiamenti e la sovranadie il re Felipe hanno ospitato a palazzo i leader mondiali dei paesi che aderiscono alla Nato per discutere di temi quali l’invasione russa in Ucraina e la crisi alimentare ed energetica.di(Instagram)Per l’, quindi, qualeha sfoggiato la regina? Un outfit molto sobrio e al pari della sua portata: eleganza e classe non mancano mai. Ha, infatti, un beldi The 2nd Skin che aveva già nel suo guardaroba da diversi ...

