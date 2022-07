L’estate nera del trasporto aereo: ritardi e cancellazioni causa carenza di lavoratori e decine di scioperi. La Germania cerca addetti in Turchia, l’Irlanda mobilita l’esercito (Di lunedì 4 luglio 2022) Solo nel primo sabato di luglio sono andati in scena uno sciopero del personale viaggiante di Ryanair e di Easyjet in Spagna e una protesta dei lavoratori dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi che ha imposto la cancellazione del 10% dei voli. A Gatwick e Heathrow da fine giugno la mancanza di addetti ai bagagli sta causando code e lunghe attese: per prevenire ulteriori problemi si è deciso di lasciare a terra il 15% degli aerei previsti. Stessa decisione per lo scalo olandese di Amsterdam Schiphol. In Italia la stagione turistica è iniziata con l’astensione dal lavoro degli equipaggi della low cost irlandese, di quella britannica e di Volotea e Malta Air l’8 giugno, seguita da una nuova protesta il 25. E la via crucis dei vacanzieri, che per spostarsi in aereo stanno spendendo fino al 120% in più rispetto a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Solo nel primo sabato di luglio sono andati in scena uno sciopero del personale viaggiante di Ryanair e di Easyjet in Spagna e una protesta deidell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi che ha imposto la cancellazione del 10% dei voli. A Gatwick e Heathrow da fine giugno la mancanza diai bagagli stando code e lunghe attese: per prevenire ulteriori problemi si è deciso di lasciare a terra il 15% degli aerei previsti. Stessa decisione per lo scalo olandese di Amsterdam Schiphol. In Italia la stagione turistica è iniziata con l’astensione dal lavoro degli equipaggi della low cost irlandese, di quella britannica e di Volotea e Malta Air l’8 giugno, seguita da una nuova protesta il 25. E la via crucis dei vacanzieri, che per spostarsi instanno spendendo fino al 120% in più rispetto a un ...

