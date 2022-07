Leonardo, contratto da 1,76 miliardi di euro per elicotteri militari (Di lunedì 4 luglio 2022) PZL-?widnik, la società polacca interamente controllata da Leonardo, ha ottenuto dal proprio Ministero della Difesa un contratto del valore lordo di circa 1,76 miliardi di euro per la fornitura di 32 elicotteri multiruolo AW149. Il contratto è stato annunciato oggi nel corso di una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento di PZL-?widnik, alla presenza di rappresentanti del Governo di Varsavia. L’accordo comprende pacchetti di addestramento, simulazione e servizi logistici che includono parti di ricambio ed equipaggiamenti per la gestione a terra degli elicotteri. Il pacchetto di addestramento e simulazione prevede servizi completi per piloti e tecnici addetti alla manutenzione e la consegna di avanzati simulatori e sistemi dedicati. I nuovi ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 luglio 2022) PZL-?widnik, la società polacca interamente controllata da, ha ottenuto dal proprio Ministero della Difesa undel valore lordo di circa 1,76diper la fornitura di 32multiruolo AW149. Ilè stato annunciato oggi nel corso di una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento di PZL-?widnik, alla presenza di rappresentanti del Governo di Varsavia. L’accordo comprende pacchetti di addestramento, simulazione e servizi logistici che includono parti di ricambio ed equipaggiamenti per la gestione a terra degli. Il pacchetto di addestramento e simulazione prevede servizi completi per piloti e tecnici addetti alla manutenzione e la consegna di avanzati simulatori e sistemi dedicati. I nuovi ...

Pubblicità

LorenzoOlivier : RT @tradori: Leonardo si è aggiudicata in Polonia un contratto da 1,76 MILIARDI di euro per 32 elicotteri AW149 per le forze armate. Lo c… - fjadanza : RT @tradori: Leonardo si è aggiudicata in Polonia un contratto da 1,76 MILIARDI di euro per 32 elicotteri AW149 per le forze armate. Lo c… - serieApallone : Pavoletti rinnova, ma i separati in casa?: Leonardo Pavoletti rinnova il contratto ...... leggi di più sul sito… - LucianoQuaranta : RT @Leonardo_IT: ??#ComunicatoStampa #PZLSwidnik si aggiudica in #Polonia un contratto del valore lordo di 8,25 miliardi di zloty (1,76 mili… - autocostruttore : Leonardo, contratto da Pzl-Swidnik per 32 elicotteri multiruolo AW149 da destinare alle Forze armate polacche, del… -