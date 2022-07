Leclerc, roba da leggenda: come sistema Hamilton, il video che fa la storia | Guarda (Di lunedì 4 luglio 2022) La delusione per un altro quarto posto quando era primo, come accaduto a Montecarlo nella fallimentare strategia pit-stop. Altri 25 punti sfuggiti per Charles Leclerc, per una ghiotta occasione di recuperare su Max Verstappen non sfruttata. L'olandese, 7° finale, è bloccato da problemi al fondo vettura, nel lato sinistro, colpa di un detrito finito sotto alla sua Red Bull RB18. Charles era primo fino a 13 giri dalla fine, quando l'ingresso della Safety per il ritiro dell'Alpine di Ocon ha cambiato le carte in tavola. Alla fine quelli della Ferrari hanno richiamato solo Sainz, che ha inserito le rosse per poi volare fino al traguardo, mentre il monegasco ha provato a difendersi sia sull'altra Red Bull di Pérez che sulla Mercedes di Lewis Hamilton, prima di accontentarsi del quarto posto (difendendosi anche qui sull'altra Alpine di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) La delusione per un altro quarto posto quando era primo,accaduto a Montecarlo nella fallimentare strategia pit-stop. Altri 25 punti sfuggiti per Charles, per una ghiotta occasione di recuperare su Max Verstappen non sfruttata. L'olandese, 7° finale, è bloccato da problemi al fondo vettura, nel lato sinistro, colpa di un detrito finito sotto alla sua Red Bull RB18. Charles era primo fino a 13 giri dalla fine, quando l'ingresso della Safety per il ritiro dell'Alpine di Ocon ha cambiato le carte in tavola. Alla fine quelli della Ferrari hanno richiamato solo Sainz, che ha inserito le rosse per poi volare fino al traguardo, mentre il monegasco ha provato a difendersi sia sull'altra Red Bull di Pérez che sulla Mercedes di Lewis, prima di accontentarsi del quarto posto (difendendosi anche qui sull'altra Alpine di ...

