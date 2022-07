Le crisi del Mediterraneo fotografano il Fronte Sud Nato (Di lunedì 4 luglio 2022) “Oggi nel Mediterraneo si riverberano gli echi dell’aggressione russa all’Ucraina, ma anche la fragilità dell’area medio-orientale, le difficoltà di alcune regioni del Nord Africa e, soprattutto, del Sahel. Da tutte queste situazioni si possono originare minacce dirette alla nostra sicurezza. Lo vediamo con quello che sta accadendo in queste ore in Libia”. L’intervista del ministro della Difesa Lorenzo Guerini su Repubblica fotografa la situazione di quello che la Nato identifica come il “Fianco Sud”, a cui il summit alleato di Madrid ha riservato attenzione, chiamando Paesi come l’Italia a giocare un ruolo rinnovato e di primo piano. Il Mediterraneo è un fulcro di flussi economici, commerciali e socio-culturali. Questo conferisce complessità all’area, rendendola contemporaneamente “meta di pulsioni geopolitiche e di mire egemoniche di ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 luglio 2022) “Oggi nelsi riverberano gli echi dell’aggressione russa all’Ucraina, ma anche la fragilità dell’area medio-orientale, le difficoltà di alcune regioni del Nord Africa e, soprattutto, del Sahel. Da tutte queste situazioni si possono originare minacce dirette alla nostra sicurezza. Lo vediamo con quello che sta accadendo in queste ore in Libia”. L’intervista del ministro della Difesa Lorenzo Guerini su Repubblica fotografa la situazione di quello che laidentifica come il “Fianco Sud”, a cui il summit alleato di Madrid ha riservato attenzione, chiamando Paesi come l’Italia a giocare un ruolo rinnovato e di primo piano. Ilè un fulcro di flussi economici, commerciali e socio-culturali. Questo conferisce complessità all’area, rendendola contemporaneamente “meta di pulsioni geopolitiche e di mire egemoniche di ...

Pubblicità

SimoneAlliva : Le donne si uniscono e si sposano 'tra loro a causa della conclamata crisi identitaria del maschio italiano'. Ques… - ilfoglio_it : La guerra ha cambiato l’Italia. Trasformare la crisi in opportunità è possibile: basta volerlo. J’accuse di un impr… - chiaragribaudo : Le notizie che arrivano dalla Marmolada fanno male al cuore. Solidarietà alle vittime e ai loro cari, incrociamo le… - sysmedia68 : RT @Ucrainarussia: ??#M5S: no al termovalorizzatore di Roma se non volete far cadere il governo Draghi. Questa sarebbe una delle condizioni… - giorgiovascotto : Intervista interessantissima a Michelangelo Agrusti, imprenditore del NE. Come trasformare la crisi in opportunità.… -