Lazio, Pedullà: “Scatto per due portieri” (Di lunedì 4 luglio 2022) Lazio Pedullà- La Lazio è alla ricerca di due portieri, si muove in entrata per l’acquisto di Luis Maximiano e Ivan Provedel. La squadra capitolina è una delle più attive sul mercato, dopo la chiusura per Romagnoli, ecco i due nuovi nomi per la porta. Il primo è il portiere del Granada, Luis Maximiano, interessava anche al Napoli che probabilmente punterà su Meret. Di seguito ecco le dichiarazioni del giornalista: “Le reLazioni sono eccellenti, il club spagnolo è retrocesso dalla Liga, c’è una clausola superiore ai 20 milioni, ma esiste la disponibilità di cederlo in prestito (magari oneroso) con diritto di riScatto. Lo Scatto per Maximiano è stato forte, ci sono i margini per chiudere anche rapidamente. E a quel punto Vicario resterebbe sempre più in stand-by. Per il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022)- Laè alla ricerca di due, si muove in entrata per l’acquisto di Luis Maximiano e Ivan Provedel. La squadra capitolina è una delle più attive sul mercato, dopo la chiusura per Romagnoli, ecco i due nuovi nomi per la porta. Il primo è il portiere del Granada, Luis Maximiano, interessava anche al Napoli che probabilmente punterà su Meret. Di seguito ecco le dichiarazioni del giornalista: “Le reni sono eccellenti, il club spagnolo è retrocesso dalla Liga, c’è una clausola superiore ai 20 milioni, ma esiste la disponibilità di cederlo in prestito (magari oneroso) con diritto di ri. Loper Maximiano è stato forte, ci sono i margini per chiudere anche rapidamente. E a quel punto Vicario resterebbe sempre più in stand-by. Per il ...

