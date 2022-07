Lavorare nel Turismo con il Master TQM: Aula - Crociera - Stage in Italia ed Estero, 93% di Placement (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - Il settore turistico oggi richiede professionisti con competenze valide e certificate. Frequentare un Master qualificato può fare la differenza. Roma, 4 luglio 2022. Il Piano di Studi del Master in Turismo di Uninform si rinnova grazie all'introduzione di tematiche emergenti come l'Intelligenza Artificiale nelle strutture ricettive, il Metaverso ed il Marketing Digitale, ma non solo, anche la Settimana di Didattica in Crociera della 50^ Edizione viene rinnovata. La riunione semestrale a bordo di Costa Firenze Si è tenuta la scorsa settimana a bordo di uno dei gioielli della flotta di Costa Crociere la consueta riunione semestrale tra la Direzione, l'Ufficio Placement ed alcuni referenti delle Aziende Partner (tra cui, ovviamente, Costa Crociere) per ridefinire il Piano di Studi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - Il settore turistico oggi richiede professionisti con competenze valide e certificate. Frequentare unqualificato può fare la differenza. Roma, 4 luglio 2022. Il Piano di Studi delindi Uninform si rinnova grazie all'introduzione di tematiche emergenti come l'Intelligenza Artificiale nelle strutture ricettive, il Metaverso ed il Marketing Digitale, ma non solo, anche la Settimana di Didattica indella 50^ Edizione viene rinnovata. La riunione semestrale a bordo di Costa Firenze Si è tenuta la scorsa settimana a bordo di uno dei gioielli della flotta di Costa Crociere la consueta riunione semestrale tra la Direzione, l'Ufficioed alcuni referenti delle Aziende Partner (tra cui, ovviamente, Costa Crociere) per ridefinire il Piano di Studi in ...

Pubblicità

insopportabile : La carenza di personale nel comparto turistico non può essere solo un problema di scarsa voglia di lavorare dei gio… - albertomura : @g_galessiere @fernandoferret7 Il RdC disincentiva e la voglia d’imparare un mestiere e quella di lavorare. Un bar… - LocalPage3 : Lavorare nel Turismo con il Master TQM: Aula - Crociera - Stage in Italia ed Estero, 93% di Placement… - DavideHauner : @brusco_sandro @brusco_sandro Brevemende 1. Il margine è basso, la clientela si aspetta determinati prezzi 2. Se l… - withyoupjm13 : Vorrei precisare però che per simpatia intendo anche il suo modo di comportarsi con me a lezione. Giustamente se no… -