Lauren Conrad racconta la sua gravidanza extrauterina | salvata dall’aborto

Pubblicità

GamingPark_it : Lauren Conrad rivela di aver subito una gravidanza extrauterina sei anni fa - GamingPark_it : Lauren Conrad insiste sul fatto che ha “finito” con i reality -

GamingPark

). La vita è troppo corta per sprecarla a inseguire un amore impossibile. (Henri - Frédéric Amiel). Arriva un momento nella vita che devi scegliere se voltare pagina, scrivere un altro ...). La vita è troppo corta per sprecarla a inseguire un amore impossibile. (Henri - Frédéric Amiel). Arriva un momento nella vita che devi scegliere se voltare pagina, scrivere un altro ... Lauren Conrad rivela di aver subito una gravidanza extrauterina sei anni fa Lauren Conrad has candidly spoken out about suffering an ectopic pregnancy six years ago. The reality TV star opened up about her “own experience with lifesaving reproductive care” on ...Sfumature calde su un base leggermente più scura, ovvero la combo perfetta per l'estate Una chioma lunga, leggera e baciata dal sole: no, non è un sogno ma il biondo balayage di Lauren Conrad. Da Lagu ...