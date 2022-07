L'alleanza Pd-M5S a rischio, scatta il piano di Renzi senza grillini (Di lunedì 4 luglio 2022) Defilato, ma solo in apparenza. Pronto a saltar addosso alla preda. In attesa, come il famigerato cinese dell'antico detto, di veder passare sul fiume il corpo del nemico. Matteo Renzi non è mai stato così silenzioso come nelle ultime quarantotto ore. Un mutismo che non deve però trarre in inganno. Il nativo di Rignano sta tessendo una ragnatela che potrebbe riservargli un futuro difficile da prevedere e immaginare, almeno fino a due mesi fa. Il leader di Italia Viva è spettatore assai interessato dell'evoluzione della crisi in corso tra Mario Draghi e Giuseppe Conte. E non tanto per gli effetti che potrà avere sulla tenuta del governo. Ma per l'immediato futuro. Dario Franceschini, uno che nel Pd ha ancora oggi un peso enorme, è stato perentorio: se i grillini ritirano i ministri, l'alleanza alle prossime elezioni salta. Una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Defilato, ma solo in apparenza. Pronto a saltar addosso alla preda. In attesa, come il famigerato cinese dell'antico detto, di veder passare sul fiume il corpo del nemico. Matteonon è mai stato così silenzioso come nelle ultime quarantotto ore. Un mutismo che non deve però trarre in inganno. Il nativo di Rignano sta tessendo una ragnatela che potrebbe riservargli un futuro difficile da prevedere e immaginare, almeno fino a due mesi fa. Il leader di Italia Viva è spettatore assai interessato dell'evoluzione della crisi in corso tra Mario Draghi e Giuseppe Conte. E non tanto per gli effetti che potrà avere sulla tenuta del governo. Ma per l'immediato futuro. Dario Franceschini, uno che nel Pd ha ancora oggi un peso enorme, è stato perentorio: se iritirano i ministri, l'alle prossime elezioni salta. Una ...

Pubblicità

CarloCalenda : .@EnricoLetta ripete che se il M5S lascerà il Governo la legislatura finirà. Ciò che omette di dire è se anche in q… - you_trend : ?? Nei 13 capoluoghi in cui si sono tenuti i #ballottaggi il centrodestra aveva 10 sindaci e il centrosinistra 3. Do… - GiusyBelfiore : RT @_Gi_Ci_: @lageloni @P_Rava @74_pippo @Franciscktrue Quale 'alleanza'? Con chi (ora pure Bersani pare essersi rimangiato la chiusura a R… - gervasoni1968 : RT @tempoweb: L’alleanza tra #Pd e #M5S è a rischio. Spunta il piano di Matteo #Renzi per la nuova coalizione #governo #4luglio #iltempoquo… - tempoweb : L’alleanza tra #Pd e #M5S è a rischio. Spunta il piano di Matteo #Renzi per la nuova coalizione #governo #4luglio… -