“La vita risplende sotto il sole”: nuova campagna di Bibite Sanpellegrino (Di lunedì 4 luglio 2022) È il sole del Mediterraneo il protagonista della nuova campagna raccontata nel nuovo spot sulle note della celebre canzone “On the sunny side of the street” Il Sud Italia, con le sue particolari condizioni climatiche e, grazie anche al sole del Mediterraneo, dà vita ad agrumi unici nel loro genere, con cui sono realizzate le Bibite Sanpellegrino Naturali. La gamma di agrumarie Naturali lanciata nel 2021 è una soluzione autentica, gustosa e dissetante di Aranciata, Aranciata Amara e Limonata Sanpellegrino con una formula con 100% ingredienti naturali con agrumi italiani maturati sotto il sole. E proprio gli agrumi del sud e le loro terre native sono celebrati nella nuova campagna di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 4 luglio 2022) È ildel Mediterraneo il protagonista dellaraccontata nel nuovo spot sulle note della celebre canzone “On the sunny side of the street” Il Sud Italia, con le sue particolari condizioni climatiche e, grazie anche aldel Mediterraneo, dàad agrumi unici nel loro genere, con cui sono realizzate leNaturali. La gamma di agrumarie Naturali lanciata nel 2021 è una soluzione autentica, gustosa e dissetante di Aranciata, Aranciata Amara e Limonatacon una formula con 100% ingredienti naturali con agrumi italiani maturatiil. E proprio gli agrumi del sud e le loro terre native sono celebrati nelladi ...

