Pubblicità

ilpost : La Turchia ha bloccato una nave cargo russa che l’Ucraina sostiene sia piena di grano rubato - minapolesinani : RT @Artventuno: Il bavaglio imposto da #Erdogan alla stampa che continua a raccontare la repressione contro il popolo curdo e le violazioni… - bell444brunette : @ayomomy Porca troia sei bloccato in Turchia - maxbass82 : RT @Artventuno: Il bavaglio imposto da #Erdogan alla stampa che continua a raccontare la repressione contro il popolo curdo e le violazioni… - ComparatoNicola : RT @Artventuno: Il bavaglio imposto da #Erdogan alla stampa che continua a raccontare la repressione contro il popolo curdo e le violazioni… -

...ferma all'ingresso del porto ed è stata trattenuta dalle autorità doganali della", ha ... la città sul Mare di Azov da cui è partito il mercantile di grano ora. La nave era colata a ...... come promesso dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al termine del summit con il presidente francese Emmanuel Macron dopo un annuncio di Mosca fatto proprio in. " Se gli ucraini ...Il bavaglio imposto da Recep Tayyip Erdogan alla stampa che continua a raccontare la repressione contro il popolo curdo e le violazioni dei diritti nel Paese travalica i confini della Turchia. (...) ...Se anche la Russia conquista tutto il Lugansk «non siamo al game over». La partita non è finita, spiega il portavoce del ministero della Difesa ucraino Yuriy Sak alla Bbc. Gli ucraini non si arrendono ...