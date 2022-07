La storia di Davide ed Erica, la coppia di alpinisti esperti travolta nel crollo della Marmolada: lui è morto, lei ancora dispersa (Di lunedì 4 luglio 2022) Ci sarebbe una coppia sposata con figli tra le vittime della tragedia della Marmolada. Lui, Davide Miotti, 51 anni, è tra le 7 vittime riconosciute del disastro, mentre lei, Erica Campagnaro, risulta per ora ufficialmente dispersa. A Cittadella – città natale dei coniugi, nel padovano – però, le speranze di veder tornare viva ameno Erica, sono ormai esigue. Dei due alpinisti esperti si sono perse le tracce da quando sono saliti sulla regina delle Dolomiti: i due erano partiti per una cordata, un tipo di scalata in cui i due alpinisti sono legati assieme, per minimizzare il rischio. A Trezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, Davide gestiva un negozio di articoli ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Ci sarebbe unasposata con figli tra le vittimetragedia. Lui,Miotti, 51 anni, è tra le 7 vittime riconosciute del disastro, mentre lei,Campagnaro, risulta per ora ufficialmente. A Citta– città natale dei coniugi, nel padovano – però, le speranze di veder tornare viva ameno, sono ormai esigue. Dei duesi sono perse le tracce da quando sono saliti sulla regina delle Dolomiti: i due erano partiti per una cordata, un tipo di scalata in cui i duesono legati assieme, per minimizzare il rischio. A Trezze sul Brenta, in provincia di Vicenza,gestiva un negozio di articoli ...

