La Roma su Isco | svincolato dal Real Madrid

Pubblicità

domperigeorge : RT @Sardanapalooo: Quando l’Inter prendeva darmian Kolarov Vidal Dzeko Sanchez (ora Miky) tutto bello. Il Milan che vince lo scudetto con G… - Lucatt_ : RT @Sardanapalooo: Quando l’Inter prendeva darmian Kolarov Vidal Dzeko Sanchez (ora Miky) tutto bello. Il Milan che vince lo scudetto con G… - steke24 : @AlfredoPedulla un bel tweet su #isco vicino alla Roma? Così stiamo tranquilli che non arriva - fedesa28 : RT @AndreaPecchia1: Se veramente arriva #Isco a Roma vado a fa l'elicottero col cazzo #ASRoma #calciomercato - ASRoma_Inside : Clamorosa bomba di mercato proveniente dalla Spagna: La Roma è vicina a trovare l'accordo con #Isco ???? La trattativ… -

Lapiomba suAlarcòn, fantasista svincolato dal Real Madrid. Lo scrive As, spiegando che la fumata bianca per il suo trasferimento nella Capitale dovrebbe arrivare la prossima settimana. Da ......viene rilanciato un possibile colpo da parte dalla. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, i l club giallorosso sarebbe vicinissimo Francisco Román Alarcón Suárez, noto a tutti come. ...Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il club giallorosso sarebbe vicinissimo Francisco Román Alarcón Suárez, noto come Isco La fumata bianca secondo i media spagnoli sarebbe anche molto vicina, ...La Roma piomba su Isco Alarcòn, fantasista svincolato dal Real Madrid. Lo scrive As, spiegando che la fumata bianca per il suo trasferimento nella Capitale dovrebbe arrivare la prossima settimana. (AN ...