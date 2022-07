La risposta definitiva di Loredana Bertè al leone da tastiera che vorrebbe i gay impiccati e Putin in Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) L’odio online vive in un ecosistema tutto suo che ha le sembianze di una savana. Perché lì vivono i leoni da tastiera, coloro i quali passano le giornate sui social per insultare tutto e tutti, pensando sempre di passarla liscia. Odio politico, odio sociale, odio “sessuale”. Perché la maggior parte degli insulti che si incontrano in rete sono di stampo omofobo. E Loredana Bertè ha deciso di pizzicare uno di questi hater del web, mettendolo di fronte a tutte le amenità scritte in pochissime parole attraverso un pensiero breve ma pieno di rancore. Loredana Bertè e la risposta perfetta all’hater omobofo (e sostenitore di Putin) Il leone da tastiera aveva commentato così, suo social, l’immagine di una coppia di uomini che si stavano ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) L’odio online vive in un ecosistema tutto suo che ha le sembianze di una savana. Perché lì vivono i leoni da, coloro i quali passano le giornate sui social per insultare tutto e tutti, pensando sempre di passarla liscia. Odio politico, odio sociale, odio “sessuale”. Perché la maggior parte degli insulti che si incontrano in rete sono di stampo omofobo. Eha deciso di pizzicare uno di questi hater del web, mettendolo di fronte a tutte le amenità scritte in pochissime parole attraverso un pensiero breve ma pieno di rancore.e laperfetta all’hater omobofo (e sostenitore di) Ildaaveva commentato così, suo social, l’immagine di una coppia di uomini che si stavano ...

