La Presenza dei Newsbrand Italiani su TikTok (Di lunedì 4 luglio 2022) A grande distanza segue la Gazzetta dello Sport con 115mila follower e 2,3 milioni di like. Negli ultimi 30 giorni ha pubblicato 54 video che hanno ottenuto 600mila mi piace. Quello che ha generato ... Leggi su datamediahub (Di lunedì 4 luglio 2022) A grande distanza segue la Gazzetta dello Sport con 115mila follower e 2,3 milioni di like. Negli ultimi 30 giorni ha pubblicato 54 video che hanno ottenuto 600mila mi piace. Quello che ha generato ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, i corpi delle vittime sarebbero stati estratti dalla massa di… - Maki_calsgdr : @nobara_clasgdr — presenza nell'appartamento, sei sicura?» chiese non sapendo bene cosa dire, quella proposta era c… - LorettaGarzena : RT @ari_cavani: VACCINI E DISTRUZIONE DELLA PINEALE Osservo che nel cervello dei vaccinati tri dosati: non trovo più la ghiandola pineale,… - concettalombar8 : RT @ari_cavani: VACCINI E DISTRUZIONE DELLA PINEALE Osservo che nel cervello dei vaccinati tri dosati: non trovo più la ghiandola pineale,… - digitdolly : il fatto che io non vi conosca e voi non conosciate minimamente me ma siate infastiditi dalla mia presenza tanto da… -